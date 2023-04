Les Belges à l'étranger - Nouvelle déroute pour l'AS Monaco de Philippe Clement, qui voit la C1 s'éloigner

Arnaud Nordin a ouvert le score en première mi-temps (28e). Les Montpelliérains ont marqué trois autres buts en seconde période par l'intermédiaire de Faitout Maoussa, prêté par Bruges (65e), Nordin pour le doublé (72e) puis Stephy Mavididi (80e). Eliot Matazo a commencé la rencontre sur le banc et est monté au jeu (84e) côté monégasque. Au classement, Monaco reste 4e (61 points), respectivement 5 et 6 points derrière Lens et Marseille, qui ont en plus un match de retard. Les hommes de Philippe Clement sont pour l'instant qualifiés pour l'Europa League, mais voient Lille (5e, 59 points) revenir. (Belga)