Les Belges à l'étranger - Wolfsburg et ses Belges écrasent Mayence

L'attaquant danois Jonas Wind a inscrit un doublé. (5e, 28e). Sebastiaan Bornauw a également marqué pour Wolfsburg. Le latéral belge a disputé tout le match et a marqué son premier but de la saison en championnat. Dans les cages, Koen Casteels a lui aussi disputé 90 minutes. Au classement, Wolfsburg est 7e avec 46 points et dépasse son adversaire du jour d'une unité. Les loups peuvent encore rêver d'une qualification européenne, la 6e place occupée par le Bayer Leverkusen n'étant qu'à 2 points, à 4 journées de la fin. (Belga)