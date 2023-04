MotoGP Rookies Cup - Lorenz Luciano 16e et 10e ce week-end à Jerez

Le Louviérois de 18 ans avait pris la 16e place de la 3e course remportée samedi par l'Espagnol Angel Piqueras. Le protégé de Xavier Siméon au sein du Team Zelos avait fini 10e et 8e des deux courses disputées à Portimao, au Portugal, le mois dernier en ouverture de la saison. Au classement de cette Coupe des débutants, Piqueras est leader avec 95 points. Luciano se situe au 12e rang avec 20 points. Les deux prochaines courses se dérouleront au Mans les 13 et 14 mai. (Belga)