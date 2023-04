Qualifications Euro de handball - La Belgique battue 34 à 29 en Croatie pour son dernier match

Les Red Wolves ont tenu le choc jusqu'à la pause (16-16) avant de devoir laisser files les Croates, manquant de fraîcher en fin de rencontre. Les Pays-Bas, victorieux de la Grèce dimanche (32-26), terminent en tête du groupe 5 avec neuf points devant la Croatie. Grecs et Croate font ainsi partie des 24 pays qualifiés pour l'Euro. La Grèce est 3e avec six points et passe aussi, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes. Les Belges, déjà éliminés de la course, restent bredouilles préparant cependant déjà l'avenir. Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour l'Euro qui se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés. L'Autriche, la Bosnie-Herzegovine, la République Tchèque, les Iles Féroes, la France, la Géorgie, la Hongrie, l'Islande, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Suisse complètent le plateau. Les Red Wolves avaient terminé à la 21e place du Mondial en Pologne et en Suède à l'issue du premier grand tournoi de leur histoire. (Belga)