Rave party illégale à Brustem - Dix interventions médicales et 6 personnes transportées à l'hôpital

Une centaine de véhicules ont également été contrôlés, menant au retrait de 21 permis de conduire et à l'arrestation d'une personne. "En raison de la fatigue et de la consommation de drogues, le nombre d'interventions devrait augmenter. Il ne s'agit pas seulement d'un risque pour les participants, mais il faut également veiller à ce que cet événement illégal ne commence pas à surcharger nos hôpitaux. Les ressources médicales du 112 et de l'hôpital ont été renforcées. Les hôpitaux voisins sont prêts à faire face à tout afflux d'admissions", a déclaré Michel Carlier, du service de planification des urgences et de gestion des crises du Limbourg. (Belga)