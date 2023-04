Référendum constitutionnel en Ouzbékistan: ouverture des bureaux de vote

En cas d'adoption du texte, M. Mirzioïev, un réformateur autoritaire, pourrait théoriquement se maintenir à la tête de la plus peuplée des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale jusqu'en 2040, grâce au passage du quinquennat au septennat et la remise à zéro de ses deux mandats. L'adoption du texte ne fait aucun doute après une campagne à sens unique dans un Etat où la presse reste largement contrôlée. Le pouvoir s'est malgré tout employé à légitimer cette nouvelle Constitution, en mobilisant des célébrités locales pour louer les mérites du texte et du président Mirzioïev, lors de grandes manifestations et concerts. Sur les panneaux publicitaires de la capitale Tachkent, plus grande ville d'Asie centrale, s'affichent des conversations imaginaires par SMS incitant les électeurs à participer, comme "Papa, on va au parc? Non, d'abord on va voter". Les bureaux fermeront à 20h00 (15H00 GMT), selon la Commission électorale ouzbèke. (Belga)