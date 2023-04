WTA Madrid - Elise Mertens éliminée en 8es de finale du double

Elise Mertens, 17e mondiale en double, et Storm Hunter (11e) ont en effet été battues au 2e tour (8es de finale) par la Roumaine Monica Niculescu (WTA 42 en double) et la Japonaise Makoto Ninomiya (WTA 47) 6-4, 2-6 et 10/8 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 31 minutes. En simple, Elise Mertens, 27 ans, 29e mondiale, est en 8es de finale après sa victoire samedi au 3e tour sur l'Allemande Jule Niemeier, 23 ans et 67e mondiale: 6-3 et 6-4. La numéro 1 belge jouera son billet pour les quarts de finale lundi contre l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 59), victorieuse de son côté de la 5e joueuse du monde, la Française Caroline Garcia (N.5). (Belga)