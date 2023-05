Couronnement de Charles III - Les Australiens très peu concernés par le couronnement

"Ah c'est ce samedi?" Alors que la cérémonie promet d'attirer les foules à Londres, en Australie, où le couronnement sera retransmis à la télévision sans qu'un jour férié n'ait été décrété, l'engouement ne semble pas au rendez-vous. "C'est juste un jour normal pour moi, réagit Andrew, 50 ans, responsable d'une boutique spécialisée dans le vin. Je ne sais même pas quel jour exactement ça aura lieu". "Cet événement ne m'affecte absolument pas dans ma vie de tous les jours", abonde Harrison, un étudiant âgé de 20 ans, ne cachant pas sa surprise au moment d'aborder le sujet. La plupart des Australiens n'ont pas la moindre idée de l'objectif du couronnement en tant que cérémonie, explique Luke Mansillo, doctorant au département de relations gouvernementales et internationales de l'Université de Sydney. "Au fil du temps, ils ont perdu le sens explicite de leur appartenance à la Grande-Bretagne en termes de culture et de vision du monde", poursuit-il. L'Australie, pays membre du Commonwealth qui a officiellement pour chef d'Etat le roi Charles III, s'est distancé de la monarchie au cours du 20e siècle. "Nous avons notre propre hymne et notre propre passeport", donne en exemple Angela Woollacott, professeure d'histoire à l'Université nationale australienne. La banque centrale a en outre dernièrement décidé de faire disparaître les souverains britanniques des billets de banque. (Belga)