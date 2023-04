Foot: deux morts dans une rixe après un match en Colombie

Le drame est survenu alors que les autorités colombiennes entendent durcir les peines visant les auteurs de violences dans les stades. "Malheureusement deux citoyens ont perdu la vie, attaqués à l'arme blanche et avec des objets contondants", a déclaré le colonel de police Henry Bello, dans une vidéo. Selon la même source, les deux hommes décédés étaient âgés de 25 et 34 ans et étaient supporters de l'Independiente, qui a perdu le match 3-1. La rixe a eu lieu près du stade Atanasio-Girardot de Medellin, là même où il y a quelques semaines des affrontements avaient opposé des supporters de l'Atlético Nacional à la police. "Nous donnerons 200 millions (de pesos, environ 39.000 euros) de récompense à qui nous aidera à identifier et poursuivre les responsables", a écrit le maire de Medellin, Daniel Quintero. (Belga)