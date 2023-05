Invasion de l'Ukraine - Ukraine: un bombardement russe fait un mort et trois blessés dans le sud

Moscou a tiré dans les premières heures de lundi de nouvelles salves de missiles contre les villes ukrainiennes, que les forces de Kiev disent avoir neutralisés pour la plupart. "L'armée russe a visé les quartiers résidentiels de zones peuplées de la région, et un bâtiment officiel dans le centre de Kherson", a indiqué le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine, sur Telegram. "A la suite de cette agression russe, une personne est morte et trois autres, dont un enfant, ont été blessées", a-t-il ajouté, précisant que la ville a été bombardée à huit reprises en quelque 24 heures. Dans la région de Dnipropetrovsk (est), une attaque de missiles russe a fait au moins 25 blessés, dont trois enfants, a indiqué lundi sur Telegram Serhiy Lysak, un responsable de l'administration régionale. Dans la ville de Pavlohrad, "19 bâtiments à plusieurs étages, 25 maisons privées, six établissements scolaires et préscolaires, ainsi que 5 magasins ont été endommagés", a-t-il notamment précisé. Dans la nuit de dimanche à lundi, "vers 2H30" locales (01H30 HB), les forces russes ont conduit une attaque massive sur le pays, a rapporté le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny. "Les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec leur aviation stratégique" qui a tiré "18 missiles de croisière". Mais 15 ont pu être détruits par l'armée ukrainienne, a affirmé le haut responsable militaire sur Telegram. (Belga)