Les Belges à l'étranger - Pas de vainqueur dans le duel des Diables entre Leicester et Everton

Dominic Calvert-Lewin mettait rapidement les Toffees aux commandes sur penalty dès le quart d'heure de jeu (15e, 0-1). Quelques minutes, sur un assist de Wout Faes, Caglar Soyuncu trouvait le chemin des filets et rétablissait l'égalité au score (22e, 1-1). Bien servi par James Maddison, Jamie Vardy partait seul vers le but et se retrouvait en un contre un avec le gardien adverse. L'attaquant des Foxes se chargeait du reste et mettait son équipe devant au score (33e, 2-1). Juste avant le retour aux vestiaires, Leicester passait proche du 3-1 mais Maddison manquait un penalty (45e+8). En seconde période, Alex Iwobi offrait un espoir à Everton avec une égalisation (54e, 2-2) mais le score n'allait cependant plus évoluer. Du côté des Foxes, Wout Faest, Timothy Castagne et Youri Tielemans avaient été alignés d'entrée et ont joué toute la rencontre. Dennis Praet est monté à quelques minutes de la fin du match. Amadou Onana, quant à lui, est resté sur le banc du côté d'Everton. (Belga)