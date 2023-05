Les Philippines ne serviront pas de "base" pour une action militaire, selon Marcos

Début avril, Manille a mis à disposition de Washington quatre nouvelles bases militaires dont une base navale non loin de Taïwan, afin de contrecarrer la puissance croissante de la Chine dans la région. "Nous n'encouragerons aucune action provocatrice impliquant les Philippines de la part d'un autre pays", a déclaré M. Marcos à la presse, à bord d'un avion à destination de Washington dimanche. "Nous ne permettrons pas que les Philippines soient utilisées comme base d'une quelconque action militaire", a-t-il ajouté. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les îles Spratleys, faisant fi d'un jugement international selon lequel ses prétentions n'ont pas de fondement légal. Samedi, Washington a appelé Pékin à cesser son action "provocatrice et dangereuse" dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale où une collision a été récemment évitée de justesse entre deux vaisseaux de garde-côtes, l'un chinois et l'autre philippin. "Nous demandons à Pékin de renoncer à son action provocatrice et dangereuse", a déclaré dimanche dans un communiqué un porte-parole du département d'Etat américain, ajoutant qu'une "attaque (...) contre les forces armées, les navires publics ou les avions philippins, y compris ceux des garde-côtes" déclencherait une réponse des Etats-Unis. M. Marcos a par ailleurs exhorté la Chine à respecter l'accord qu'il a conclu au début de l'année à Pékin avec Xi Jinping en vue de mettre en place une "communication directe" entre leurs ministères des Affaires étrangères concernant les revendications des deux parties en mer de Chine méridionale. (Belga)