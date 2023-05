Les pompiers empêchent une péniche de couler à Anderlecht

Les pompiers ont été appelés aux environs de minuit pour un bateau qui prenait l'eau. "Les hommes de l'équipage ont remarqué la fuite quand ils sont allés chercher des sangles dans la cale afin de permettre le débarquement de leur voiture afin d'emmener leur chien chez le vétérinaire", explique le porte-parole. "Le bateau était chargé de lourdes bobines d'acier et il fallait éviter à tout prix qu'il ne coule." Un barrage flottant a par ailleurs été installé pour empêcher la dispersion de l'eau polluée par le carburant et l'eau souillée a été pompée et stockée dans des conteneurs. "Nous avons provisoirement colmaté la brèche dans la coque du bateau", poursuit Walter Derieuw. "La suite des opérations est assurée par les services de la capitainerie et de la police de la navigation." Les pompiers ont également veillé à ce que le chien puisse être examiné par un vétérinaire. (Belga)