Rave party illégale à Brustem - La police retire 27 permis de conduire et procède à 9 arrestations

Plutôt que d'évacuer manu militari le site -qui a compté jusqu'à 10.000 fêtards-, la police a privilégié la sécurisation du périmètre et mené différents contrôles sur les voies d'accès. C'est ainsi que 220 véhicules et 375 personnes ont été contrôlés, menant au retrait de 27 permis de conduire et à l'immobilisation de trois véhicules. La police a également rédigé plusieurs dizaines de procès-verbaux pour des faits en lien avec la drogue. et neuf personnes ont arrêtées. De la drogue, mais aussi du matériel de sonorisation et des groupes électrogènes ayant servi à la fête, ont été saisis. (Belga)