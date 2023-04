Rave party illégale à Brustem - Les fêtards partent au compte-gouttes, encore 1.500 personnes sur place

Selon des estimations, quelque 1.500 personnes étaient encore sur place dimanche soir, contre quelque 10.000 au plus fort du week-end. "La police reste sur place pour que le site soit rapidement évacué. Elle est aussi là pour patrouiller dans les environs. Les contrôles routiers par la police locale sont encore maintenus", a déclaré Michel Carlier de la cellule de sécurité provinciale Plus tôt, il avait salué "les efforts de la police et les échanges avec les personnes présentes" qui avaient porté fruits. Vendredi soir, vers 23h00, des milliers de personnes ont convergé vers cet ancien domaine militaire pour une raveparty illégale, générant pas mal de nuisances pour les riverains. Samedi et dimanche, les services de police ont commencé à surveiller et sécuriser le site. Les forces ont aussi mené des actions de dissuasion aux abords en contrôlant les personnes en route vers Saint-Trond. Elles ont aussi porté assistance aux résidents locaux. De nombreux participants étaient sous influence d'alcool ou drogues. (Belga)