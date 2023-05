Tour d'Espagne féminin - Jumbo-Visma gagne le contre-la-montre par équipe, Anna Henderson premier leader au général

L'équipe Jumbo-Visma de la Néerlandaise Marianne Vos a remporté l'épreuve contre le chrono devançant d'une seconde Canyon/SRAM Racing et de 9 Trek-Segafredo avec notamment l'Américaine Chloe Dygert. Huitième de la Nokere Koerse, 9e tant au Tour des Flandres qu'à Gand-Wevelgem cette année, Anna Henderson, 24 ans, a franchi la ligne en premier avec sa formation et endosse le premier maillot rouge de leader. Victorieuse des trois grands Tours l'année dernière, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar), 40 ans, championne du monde, a vu son équipe Movistar terminer en quatrième position à 12 secondes. SD Worx - avec notamment la Néerlandaise Demi Vollering et la Hongroise Blanka Vas - est 5e à 14 secondes. La deuxième étape mardi, sans véritables difficultés, reliera Orihuela à Pilar de la Horadada sur 105,8 km près d'Alicante. L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga. C'est la première fois que la Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d'abord débuté sous la forme d'une course d'un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l'an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D'Hoore a gagné les éditions d'un jour de 2016 et 2017. (Belga)