Tour d'Italie - Laurens De Plus retenu dans l'équipe INEOS Grenadiers

Avec Geraint Thomas (3e du dernier Tour de France) et Tao Geoghegan Hart (vainqueur du Giro en 2020), les INEOS Grenadiers comptent deux des principaux outsiders du Giro dont les deux grands favoris sont le champion du monde Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic, triple lauréat de la Vuelta (2019, 2020, 2021). Outre De Plus, 27 ans, qui a démontré sa bonne forme au Tour des Alpes, sur l'Italien Filippo Ganna, détenteur du record du monde de l'heure, le Néerlandais Thymen Arensman, le Russe Pavel Sivakov, le Britannique Ben Swift et l'Italien Salvatore Puccio seront les autres INEOS dans ce Giro. La 106e édition du Giro s'élance le samedi 6 mai par un contre-la-montre individuel de 19,8 km entre Stage 1 Fossacesia Marina et Ortona et se termine le dimanche 28 mai à Rome. (Belga)