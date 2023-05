Accident de train À Schellebelle - Wetteren attend toujours une indemnisation dix ans après la catastrophe ferroviaire

(Belga) Dix ans après la catastrophe ferroviaire survenue le 4 mai 2013 à Schellebelle, une entité de Wetteren, en Flandre orientale, au cours de laquelle de l'acrylonitrile a été libéré et un homme de 64 ans est décédé à son domicile, le conseil communal attend toujours d'être indemnisé. Une décision à ce sujet n'est pas attendue avant un an et demi au plus tôt. Une commémoration aura lieu jeudi, au cours de laquelle le bourgmestre de Wetteren, Albert De Geyter, et la gouverneure provinciale, Carina Van Cauter, prononceront un discours.