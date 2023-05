Augmentation de 40% des nouvelles immatriculations de voitures particulières en avril

Au cours des quatre premiers mois, plus de 170.000 nouvelles voitures particulières ont été immatriculées, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période l'année dernière. "Ces chiffres d'immatriculation ne sont pas directement liés à l'actuel carnet de commandes", précise la fédération. Le marché des véhicules utilitaires légers a également enregistré une bonne progression mensuelle et a clôturé le mois d'avril avec une quatrième augmentation mensuelle consécutive en 2023 (+19%). Dans le segment des véhicules utilitaires lourds, la tendance est encore meilleure: une augmentation de 24% pour ceux de moins de 16 tonnes et une augmentation de 30% pour ceux de plus de 16 tonnes. BMW a été à nouveau la marque de voitures particulières la plus populaire en avril, avec une part de marché de 10%, suivie de Volkswagen (9,1%), Audi (7,5%), Mercedes (7,3%) et Peugeot (7,1%). (Belga)