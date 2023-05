Cannes 2023: John C. Reilly, Alice Winocour et Davy Chou au jury Un Certain Regard

Il succède à la réalisatrice et actrice italienne Valeria Golino. "J'ai vécu tant de moments inoubliables au Festival de Cannes, depuis ma première venue inespérée avec Paul Thomas Anderson jusqu'à mon 50e anniversaire, fêté sur la scène du Palais ! C'est donc pour moi un honneur incroyable d'être choisi comme président du jury Un Certain Regard", a réagi l'acteur de 57 ans, cité dans le communiqué. John C. Reilly sera accompagné par la réalisatrice française Alice Winocour ("Revoir Paris", présenté l'an dernier à la Quinzaine des cinéastes), des actrices Paula Beer ("Frantz" de François Ozon), et Emilie Dequenne (révélée à Cannes en 1999 dans "Rosetta") et du réalisateur Davy Chou ("Retour à Séoul", présenté dans la section Un Certain regard en 2022). La sélection 2023 Un Certain Regard comprend vingt films. Parmi eux, huit sont des premiers films. "Salem" du Français Jean-Bernard Marlin ("Shéhérazade") a été ajouté à la sélection. L'année dernière, c'est le film des réalisatrices françaises Lise Akoka et Romane Gueret, "Les Pires", qui avait remporté le Prix Un Certain Regard. La 76e édition du Festival doit encore annoncer la composition de son jury, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, qui a obtenu sa deuxième Palme d'Or l'an dernier avec son film "Sans filtre". (Belga)