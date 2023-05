Conflit au Nagorny Karabakh - Moscou ne voit "pas d'alternative" à sa médiation face à une initiative américaine

"À ce stade, il n'y a pas d'autres bases juridiques qui contribueraient au règlement (du conflit). Il n'y a pas d'alternative à ces documents tripartites", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en référence au cessez-le-feu signé en 2020 entre Bakou et Erevan sous l'égide de Moscou. "Toute aide pouvant aider à la résolution (du conflit) peut être bienvenue", a-t-il poursuivi, disant toutefois se méfier des "tentatives qui brouillent les bases en vue d'un règlement" pacifique. À l'issue d'une courte guerre qui a vu à l'automne 2020 l'Azerbaïdjan reprendre des territoires de cette région séparatiste à majorité arménienne, Bakou et Erevan ont signé un cessez-le-feu promu par la Russie. Depuis, des soldats russes de maintien de la paix sont stationnés au Nagorny Karabakh, mais l'Arménie se plaint depuis plusieurs mois de leur inefficacité. L'isolement russe sur la scène internationale, en raison du conflit en Ukraine, limite aussi la marge de manoeuvre de Moscou. Les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, déjà vives, ont redoublé lorsque Bakou a annoncé le 23 avril avoir installé un premier point de contrôle routier à l'entrée du corridor de Latchine, le seul axe reliant l'Arménie au Nagorny Karabakh. Bakou a justifié sa décision par des motifs sécuritaires, tandis qu'Erevan a dénoncé une violation du cessez-le-feu négocié en 2020. C'est dans ce contexte que Washington, qui copréside avec Moscou et Paris le groupe dit "de Minsk" de l'OSCE sur ce conflit, essaye de relancer des négociations de paix, après des tentatives infructueuses de la Russie et de l'Union européenne ces derniers mois. (Belga)