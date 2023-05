Conflit israélo-palestinien - Mort en détention en Israël d'une figure du Jihad islamique palestinien

L'administration pénitentiaire israélienne a annoncé dans un communiqué la mort d'un prisonnier affilié au Jihad islamique, "retrouvé inconscient dans sa cellule" puis hospitalisé. Le Jihad islamique et le Club des prisonniers palestiniens, association de défense des droits des Palestiniens détenus par Israël, ont confirmé à l'AFP la mort de Khader Adnane à l'âge de 45 ans. Le président du Club des prisonniers palestiniens, Qaddoura Fares, a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait du premier détenu palestinien mort en détention en Israël d'une grève de la faim. Le prisonnier avait commencé sa grève de la faim le 5 février et "refusait de subir des examens médicaux et de recevoir des soins", d'après l'administration pénitentiaire israélienne. Khader Adnane, originaire du nord de la Cisjordanie occupée, avait été emprisonné de nombreuses fois par Israël et avait entamé plusieurs grèves de la faim, devenant un symbole pour les Palestiniens. Vendredi, son épouse Randa Moussa avait expliqué à l'AFP qu'il refusait "toute assistance, tout examen médical". "Il est dans une cellule où les conditions de détention sont très difficiles. Ils (Israël) ont refusé de le transférer dans un hôpital civil et d'autoriser la visite de son avocat", avait-elle ajouté. Des roquettes ont été tirées mardi matin de la bande de Gaza vers Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP peu de temps après l'annonce du décès. L'armée israélienne a également indiqué dans un communiqué que les sirènes d'alerte avaient retenti dans un kibboutz près de Gaza. (Belga)