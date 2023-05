Delhaize - Les piquets de grève interdits dans tous les magasins Delhaize

Delhaize avait introduit une requête unilatérale auprès de la Justice pour obtenir l'interdiction des piquets de grève dans les magasins et dépôts de certaines régions, jusqu'à fin avril. "Elle est désormais prolongée, et elle s'applique également à l'ensemble du territoire belge", a précisé le porte-parole de Delhaize, Roel Dekelver. La chaîne de supermarchés peut donc envoyer des huissiers dans les magasins touchés par les actions syndicales qui protestent contre le projet de franchiser les 128 établissements en gestion propre. Deux magasins étaient par ailleurs fermés à Bruxelles mardi matin, l'un à Molenbeek pour des raisons techniques et l'autre à Ixelles pour raisons de sécurité. Celui de Mons, inaccessible pendant quelques jours, a rouvert ses portes. Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire se tiendra ce mardi après-midi chez Delhaize. (Belga)