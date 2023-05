Le livre "Sale flic" dévoile une enquête journalistique de cinq ans menée sur la police

"Sale Flic" se penche sur les débordements de la police, notamment le 24 janvier 2021, lorsqu'une manifestation dégénère à Bruxelles et que les autorités arrêtent les manifestants en masse, dont de nombreux mineurs. Plusieurs témoignages dénonceront des passages à tabac et des insultes sexistes et racistes dans les cellules des casernes d'Etterbeek. Les journalistes mettent également en exergue un sentiment d'impuissance de nombreux représentants des forces de l'ordre qui ne parviennent plus à lutter contre le crime organisé. Ils notent aussi les dérives racistes et violentes au sein de la police. Certains quittent le métier, d'autres se suicident face au stress accumulé. Les auteurs reviennent aussi sur les agents tués dans l'exercice de leur fonction ces dernières années. En parallèle, les décès suspects de citoyens, dans les cellules comme dans la rue, sont abordées. Généralement présentés comme des morts naturelles, des accidents ou des suicides, ils ont suscité l'indignation au sein de l'opinion publique et contribuent au sentiment grandissant de peur et de haine envers les forces de l'ordre qui se caractérise par une augmentation des actes de violence envers la police. Le livre se pose alors la question de l'état général de la police belge et pointe un dysfonctionnement caractérisé par des dérives autoritaires lors de manifestations à Bruxelles, des morts en intervention ou en cellule, la surveillance accrue dans certains quartiers de la capitale ou à Anvers avec des pratiques douteuses et un manque d'effectifs. (Belga)