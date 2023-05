Le trafic ferroviaire interrompu entre Libramont et Arlon après un accident de personne

Un train reliant Bruxelles et Luxembourg a heurté une personne à hauteur de Marbehan. Les circonstances de l'accident sont encore indéterminées. "Les services de secours et la permanence Infrabel sont sur les lieux de l'accident. Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de donner quelconque prévision sur le rétablissement des circulations", indique-t-on chez Infrabel. La SNCB a commandé un service de bus pour permettre aux voyageurs d'effectuer la liaison entre Libramont et Arlon. (Belga)