Légère progression de l'activité de construction au premier trimestre

Selon l'enquête conjoncturelle d'Embuild, les carnets de commandes sont remplis pour 5,96 mois en moyenne et l'activité du secteur de la construction et de l'installation s'améliore légèrement. Le nombre d'entreprises confrontées à des problèmes de liquidité a par ailleurs diminué à 31%, contre 37% précédemment. Cependant, la hausse des taux d'intérêt hypothécaires et l'augmentation des prix des matériaux des dernières années continuent d'entraver "sérieusement" la construction et la rénovation de logements, constate la fédération de la construction. Embuild s'inquiète aussi que la rentabilité de l'ensemble du secteur de la construction et de l'installation reste "sous pression". (Belga)