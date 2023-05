Les discussions entre Sligro et les syndicats se sont déroulées de manière "constructive"

Le groupe prévoit une période de transition dans les prochains mois, avec notamment le transfert de certaines activités vers d'autres sites et la construction d'un nouveau site à Edegem. Actuellement, le détaillant possède des établissements en Belgique à Rotselaar, Gand, Anvers et Liège. Environ 500 personnes y travaillent. En raison de l'incertitude, selon les syndicats ,quant à la situation du personnel, une grève a été organisée vendredi dernier à Liège. Pour limiter l'impact de celle-ci, la direction a décidé jeudi de ne pas ouvrir le magasin. Mardi, les syndicats et la direction se sont à nouveau réunis. Les deux parties ont qualifié la réunion de "constructive". "Nous avons le sentiment que Sligro ne souhaite pas aggraver la situation", a déclaré Bert Verhoogen, secrétaire de l'ABVV (FGTB). "Nous allons donner une chance aux négociations, mais ce sont les faits et les actes qui devront faire leurs preuves." Les positions des bancs patronal et syndical sont devenues plus claires, a admis Rudi Petit-Jean, directeur de Sligro Food Group Belgium. "Tous les problèmes ne sont pas encore résolus, mais la volonté de trouver une solution est présente. C'est une bonne chose." Les discussions de mardi n'ont pas abordé les questions salariales et les conditions de travail. De nouvelles négociations sont prévues les 30 mai et 6 juin. (Belga)