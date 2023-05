Les magasins Albert Heijn belges peu touchés par la grève aux Pays-Bas

Les magasins belges sont approvisionnés à partir des centres de distribution néerlandais. Selon la porte-parole belge, Ann Maes, plusieurs centres de distribution fonctionnent encore normalement, ce qui entraîne des "perturbations minimales" dans les magasins. "Actuellement, les perturbations sont minimes. Les rayons les plus touchés sont ceux qui comportent les produits de nettoyage et de lessive, par exemple. Ces derniers sont peut-être en pénurie dans certaines enseignes, mais certainement pas dans tous les magasins", a déclaré Ann Maes. Cependant, plus les grèves persistent, plus leurs impacts se feront ressentir, a-t-elle ajouté. Le personnel des centres de distribution Albert Heijn (groupe Ahold Delhaize) aux Pays-Bas s'est mis en grève fin avril après l'échec des négociations sur une nouvelle convention collective. Les travailleurs réclament notamment des salaires plus élevés pour compenser la forte inflation. (Belga)