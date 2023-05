Les plaintes pour comportements abusifs dans les universités flamandes seront centralisées

Les institutions scolaires, les représentants des étudiants et le ministre Weyts s'étaient déjà accordés au printemps dernier concernant la mise en place de ce registre et d'un statut particulier pour les personnes de confiance. Ces mesures seront désormais concrétisées par un décret. En pratique, l'ensemble des universités et des hautes écoles du nord du pays auront accès à un registre qui centralisera tous les signalements pour conduites abusives, afin que les informations à ce sujet puissent circuler plus facilement. En raison de la taille importante de ces établissements, il arrive en effet parfois que les personnes qui devraient être tenues au courant de ces situations problématiques ne soient pas correctement informées. Selon Ben Weyts, de telles mesures "feront la différence", en raison du large soutien dont elles bénéficient au sein des universités. Une consultation approfondie avait en effet été menée auprès des acteurs concernés lors de la préparation du projet de décret. L'année passée, le gouvernement, l'enseignement supérieur et les étudiants avaient par ailleurs décidé de mettre en place un point de contact externe pour permettre aux personnes victimes de comportements abusifs au sein d'établissements de l'enseignement supérieur de déposer un signalement. L'étude de ce point est toujours en cours par les ministres Zuhal Demir (N-VA) et Bart Somers (Open VLD). (Belga)