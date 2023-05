Ligue 1 - Nouveau souci au PSG, Messi a snobé l'entraînement pour se rendre en Arabie saoudite

Pour ajouter aux résultats, il y a le problème qui touche l'entraîneur Christophe Galtier, accusé de comportement raciste quand il était en charge de Nice. Mardi, c'est L'Équipe qui a révélé que le septuple Ballon d'Or Lionel Messi avait manqué l'entraînement de lundi afin de répondre à un engagement publicitaire en Arabie saoudite, reporté déjà deux reprises. En principe, les joueurs du PSG auraient dû bénéficier de deux jours de congé lundi et mardi, sauf qu'après la défaite dominicale, un entraînement a été imposé lundi. La star argentine n'a visiblement plus voulu modifier son programme initial. Lionel Messi a rejoint Paris à l'été 2021 en provenance du FC Barcelone. Il arrive en fin de contrat. Le PSG aimerait prolonger le joueur de 35 ans (36 le 24 juin). Celui-ci attendrait de connaître le projet du club et le nom de l'entraîneur la saison prochaine avant de se décider, selon L'Équipe. Le FC Barcelone aimerait aussi récupérer le joueur qui avait dû le quitter, pour des raisons financières il y a deux ans, le club catalan ayant retrouvé une meilleure santé financière, mais sous la menace d'une suspension européenne pour une possible corruption d'arbitres en Espagne. (Belga)