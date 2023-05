Pays-Bas: le conflit social se poursuit chez Albert Heijn

Les organisations FNV et CNV assurent n'avoir reçu aucune nouvelle offre salariale officielle d'Albert Heijn, mais seulement une invitation à la discussion. "Nous n'avons rien rejeté, nous avons demandé une offre salariale formelle afin de savoir ce que nous négocions. Et elle n'est pas arrivée", explique un représentant syndical. Le mouvement de grève se poursuivra, annoncent les syndicats. Le personnel des centres de distribution Albert Heijn (groupe Ahold Delhaize) aux Pays-Bas s'est mis en grève fin avril après l'échec des négociations sur une nouvelle convention collective. Les travailleurs réclament notamment des salaires plus élevés pour compenser la forte inflation. Les magasins situés en Flandre sont également approvisionnés à partir des centres de distribution néerlandais. (Belga)