Proximus augmente à nouveau ses tarifs

Concrètement, les packs Flex comprenant un abonnement TV couteront 3 euros supplémentaires par mois, soit une hausse de 4% en moyenne, en fonction de la composition. "L'augmentation concerne la location du décodeur et reflète la hausse des prix des matériaux et du hardware", précise Proximus. Certaines offres internet verront également leur prix augmenter le 1er juillet. Si le produit d'entrée de gamme, Internet Essential, ne coutera pas plus cher, les connexions Internet Maxi et Internet Maxi Fiber coûteront un euro de plus par mois, soit 2% de hausse. Coté mobile, le prix de l'abonnement Mobilus S ne change pas mais Mobilus M et Mobilus Maxi subiront des augmentations respectives de 3 et 5 euros. Celles-ci s'accompagneront toutefois d'une hausse du volume de data. Si l'abonnement est compris dans un pack, le prix ne changera pas. Enfin, l'abonnement de téléphonie fixe coutera un euro de plus par mois et ceux qui choisissent de passer des appels entre 08h00 et 17h00 en semaine verront leurs communications passer de 88 centimes à 1 euro. Proximus indique comprendre le désarroi des clients face à cette nouvelle mais souligne devoir faire face à l'inflation, qui a engendré une hausse des salaires, à l'augmentation des prix de l'énergie et des équipements technologiques, tels que les décodeurs et les modems. (Belga)