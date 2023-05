Russie: décès du créateur Valentin Yudashkin, qui défilait depuis des années à Paris

"Yudashkin n'est plus", a indiqué une porte-parole de la maison de mode à l'agence de presse officielle TASS. Selon des médias russes, ces dernières années, le créateur luttait contre un cancer. En mars 2022, le défilé virtuel de Valentin Yudashkin, également l'un des concepteurs des nouveaux uniformes de l'armée russe, avait été supprimé de la Semaine de la Mode à Paris, parce que, selon ses organisateurs, il ne s'était pas "désolidarisé" de l'offensive russe déclenchée en Ukraine quelques jours plus tôt. En 1991, Valentin Yudashkin a fait fureur à Paris avec la collection Fabergé dont l'une des robes a été offerte au musée du Louvre. Il participera ensuite régulièrement aux semaines de la Haute couture à Paris avec des collections comme "Fresques", "La Grande Catherine" ou encore "Ballet". Amateur des couleurs vives et d'ornements riches, il a créé une florissante entreprise en partant d'un atelier soviétique pour devenir en 1996 le premier Russe à être admis au Syndicat de la Haute couture en France. Au début des années 2000, sa maison de mode vendait aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, au Koweït, au Liban et en Arabie Saoudite. (Belga)