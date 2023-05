Schild & Vrienden - L'affaire Schild & Vrienden sera plaidée le 12 septembre

Le tribunal souhaite que l'affaire soit entendue le 12 septembre et n'a pas accordé de délai supplémentaire aux parties. Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête après un reportage diffusé par la VRT le 5 septembre 2018, divulguant des conversations racistes, sexistes et antisémites de Schild & Vrienden, mouvement de jeunesse nationaliste flamand fondé par Dries Van Langenhove. En juin 2019, le député d'extrême droite avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. L'une d'elles était de se rendre à la Caserne Dossin, à Malines, d'où ont été déportés plus de 25.000 Juifs et Roms belges durant la Seconde Guerre mondiale à destination du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. En mars 2021, la Chambre a levé l'immunité parlementaire de Dries Van Langenhove, dont il bénéficiait en tant que député. La chambre du conseil de Gand avait renvoyé Dries Van Langenhove et six autres suspects devant le tribunal correctionnel pour y répondre de violations de la loi sur le racisme et de la législation sur les armes, mais pas de négationnisme. Deux parties civiles avaient interjeté appel du non-lieu concernant la prévention de négationnisme, et la chambre des mises en accusation gantoise a finalement estimé que le politicien était bel et bien responsable des propos négationnistes tenus sur les divers canaux du groupe Schild & Vrienden. Le député indépendant du groupe Vlaams Belang a entretemps mis un terme à son mandat de député à la Chambre des représentants. L'université gantoise UGent, le centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia, la Ligue des droits de l'homme et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes se sont portés parties civiles. (Belga)