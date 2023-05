TC Charleroi - Des peines de 2 et 5 ans de prison requises pour un hacking informatique

Le 16 juin 2022, Hamza M. fut placé sous mandat d'arrêt. Son matériel informatique, saisi, a permis de révéler l'existence d'un hacking informatique auprès de plusieurs entreprises telles que la SNCB, Colruyt, Proximus, Takeaway, etc. "Il y avait, notamment, une multitude de comptes hackés pour obtenir des bons à dépenser dans les magasins Dreamland", a précisé le ministère public. Selon le substitut Verbrigghe, Hamza M. est le chef d'une association de malfaiteurs dans laquelle les six autres prévenus ont participé. Ces derniers, moyennant une somme d'argent, étaient chargés d'aller récupérer divers objets électroniques préalablement commandés auprès de l'enseigne avant de les remettre à Hamza M. Le suspecté chef de l'association conteste la prévention, affirmant que c'est un autre co-prévenu qui a commis les faits. "J'avais une dette à lui rembourser. Il m'a mis un coup de pression et je lui ai remis le programme que j'ai conçu pour le piratage", a-t-il affirmé. Houssam K. confirme bien avoir été chargé d'aller chercher des objets avec un bon de 500 euros pour obtenir en échange 60 euros. Une peine de minimum 5 ans de prison a été requise contre le premier prévenu, en état de récidive et sous surveillance électronique au moment des faits. Minimum deux ans de prison ont été requis contre les six autres prévenus. Les sept prévenus ont sollicité des mesures de faveur et des acquittements. Jugement pour le 23 mai prochain. (Belga)