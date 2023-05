TC Nivelles - Jusqu'à 30 mois de prison pour avoir géré deux plantations de cannabis en Brabant wallon

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi un habitant d'Evere, né en 1991, à 30 mois d'emprisonnement ferme complémentaires à une peine de 50 mois déjà infligée au prévenu à Bruxelles en décembre 2021. L'homme écope aussi d'une amende de 8.000 euros et une confiscation de 15.000 euros est ordonnée à son encontre. Le frère de ce prévenu principal, né en 1996 et lui aussi domicilié à Evere, écope de 18 mois de prison ferme et de 8.000 euros d'amende. Et 5.000 euros lui sont confisqués. Tous deux étaient impliqués dans la gestion de deux plantations clandestine de cannabis découvertes à Waterloo et Ittre en 2018 et 2019.