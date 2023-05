Un mort à la suite d'un incendie survenu à Woluwe-Saint-Lambert

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 23h35 pour un feu d'appartement qui s'était déclaré Clos Sirius, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Le bâtiment était complètement envahi par la fumée et l'incendie pleinement développé au rez-de-chaussée. Son origine reste à déterminer. Les habitants qui étaient directement en danger ont été évacués avec l'aide d'ambulanciers et de la police de la zone Monty. Une personne a été retrouvée inconsciente, intoxiquée par la fumée, et n'a pas pu être réanimée par les secours. Trois pompiers ont également été blessés dans l'opération. Ils souffrent de brûlures légères, mais ils ont néanmoins continué l'intervention. Les services communaux de Woluwe-Saint-Lambert ont ensuite pris le relais pour le suivi logistique et social. (Belga)