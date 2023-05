Une entreprise limbourgeoise se lance dans la production de biogaz liquéfié

L'entreprise compte miser sur l'intérêt des secteurs allemand et néerlandais du transport et de la navigation, pleinement engagés dans l'écologisation de leur flotte, pour ce carburant de remplacement plus durable à destination des véhicules lourds. Selon Biogas Bree, le Biogaz liquéfié ne peut pas encore être livré sur le marché belge, faute de législation. Le permis pour la centrale a été accordé et Biogas Bree prévoit que celle-ci soit opérationnelle en septembre 2024. Là, le biogaz sera d'abord converti en biométhane, puis liquéfié, ce qui permettra d'obtenir du bio-GNL. Le CO2 produit sera également capturé et stocké. L'investissement dans ce projet s'élève à 11 millions d'euros. "Aujourd'hui, il existe déjà une poignée d'usines de bio-GNL en Europe, mais, en Belgique, nous sommes les premiers à miser sur ce projet", a déclaré Chris Schelfhout, l'un des directeurs de Biogas Bree. "Avec cette centrale, nous pourrons faire diminuer le nombre de kilomètres de parcourus chaque année avec des carburants fossiles polluant de 13 millions. Nous économiserons de la sorte 14 300 tonnes d'émissions de CO2". Biogaz Bree a mis en place une installation de biogaz il y a une dizaine d'années. Les restes des entreprises alimentaires et les excédents de fumier y sont fermentés dans des réacteurs et transformés en biogaz. "L'énergie ainsi produite est déjà utilisée pour fournir de l'électricité verte à quelque 30.000 personnes, soit environ 7.500 familles", a indiqué l'entreprise. Cette dernière emploie actuellement six personnes. (Belga)