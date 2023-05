US Open - L'obligation vaccinale contre le Covid levée, Djokovic pourra jouer à New York

(Belga) Novak Djokovic va pouvoir participer au prochain US Open de tennis. Le gouvernement américain a annoncé lundi qu'il levait l'obligation de vaccination contre le coronavirus pour les voyageurs en provenance de l'étranger à partir du 11 mai. Cela signifie que le Serbe, numéro 1 mondial, qui n'est pas vacciné, sera autorisé à se rendre aux États-Unis et à jouer sur les courts de Flushing Meadows à New York du 28 août au 10 septembre prochain. Il pourra aussi participer aux tournois sur le sol américain, et aussi sans doute canadien, durant l'été en guise préparation au 4e et dernier Grand Chelem de l'année.