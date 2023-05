Valorisation des biens à haute valeur patrimoniale:20 millions pour les 11 projets retenus

Vu le nombre important de projets de qualité, dont certains sont éligibles aux subventions classiques en restauration du patrimoine classé, il a par ailleurs décidé de majorer le budget initial prévu pour cet appel à projets et de le porter de 14 à près de 20 millions d'euros, "afin de soutenir un maximum de projets structurants de grande ampleur". Ont ainsi été retenus, entre autres, l'agrandissement de l'Hôtel d'Ansembourg et la réhabilitation de l'abri antiaérien à la Cité Miroir à Liège; la création d'un centre d'interprétation au Moulin de Ferrières; la rénovation et la scénographie des salons de l'Hôtel de Ville de Mons; la réaffectation de l'ancienne gare de Péruwelz; la création d'un parcours immersif au Carré Janson à Tournai ou encore la réaffectation de la chapelle et du réfectoire des sœurs augustines en bibliothèque à Rebecq. "Le patrimoine est le témoignage de notre passé. Mais pour rester vivant, il doit s'inscrire dans la société actuelle et continuer à évoluer. Ces 11 projets sont particulièrement enthousiasmants, car ils offrent à des biens patrimoniaux de nouvelles affectations qui renforceront l'attractivité notamment touristique de notre territoire et participeront à la création de nouveaux emplois", s'est félicitée, dans un communiqué, la ministre régionale du Patrimoine, Valérie De Bue. (Belga)