WTA Saint-Malo - Greet Minnen se hisse au 2e tour

La N.5 belge a défait mardi après-midi l'Américaine Claire Liu, 55e mondiale et 2e tête de série dans la cité des corsaires, en trois manches 2-6, 6-2 et 6-4. Au 2e tour, Minnen sera opposée à la Britannique Jodie Burrage (WTA 110). La Campinoise de 25 ans retrouvait le circuit WTA après avoir décidé d'améliorer son classement sur le circuit ITF. Elle y est parvenue en s'imposant dans les W60 de Sunderland et Porto, en étant finaliste dans celui d'Altenkirchen et demi-finaliste dans les deux tournois de Trnava. Minnen, qui occupait la 225e place au début de l'année, se retrouve 173e quatre mois plus tard. Contrairement aux deux autres Belges présentes, Minnen joue le double à Saint-Malo. Classée 61e mondiale en double, elle est associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 143) avec qui elle forme la 4e tête de série. (Belga)