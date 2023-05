24 Heures du Mans - Max Martin, Ugo de Wilde et Tom Van Rompuy formeront un trio 100% belge aux 24 H du Mans

"Je vais enfin pouvoir découvrir ce circuit mythique", explique Tom Van Rompuy. "J'ai encore beaucoup à apprendre mais j'aurai à côté de moi deux excellents professeurs car Maxime connaît le tracé par coeur et Ugo a déjà pas mal d'expérience en LMP2. Je pense qu'on se complète bien et que tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente semaine." "Je ne réalise pas encore que je vais participer à cette course mythique", enchaîne Ugo de Wilde. "C'est un truc de fou. Je remercie Kendy, ma famille et tous mes amis et partenaires de m'avoir aidé à y arriver aussi vite. Après ma victoire à Monza et Monaco en F3 à 16 ans, ma victoire à Road To Le Mans et les 24H de Daytona l'an dernier, ce sera certainement un des points d'orgue de ma carrière naissante". "Je n'ai pas hésité plus de cinq secondes quand on m'a proposé de participer au Mans avec un proto LMP2 DKR et un équipage 100% belge", conclut Maxime Martin, lauréat au Mans en GTE-Pro en 2020 avec Aston Martin. "D'abord car je connais bien l'équipe de Kendy Janclaes. Il est entouré de personnes passionnées comme lui mais aussi compétentes. Il a déjà remporté plusieurs championnats. C'est une bonne référence en endurance. Ensuite, participer au Mans est toujours quelque chose de magique. Enfin, l'idée de former un équipage belge me plait aussi". Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor, Sarah Bovy, Ulysse De Pauw, Jan Heylen et Alessio Picariello sont les autres pilotes belges engagés aux 24 Heures du Mans, (10 et 11 juin). (Belga)