9.000 allocations-loyers ont été attribuées à Bruxelles

Après un travail de rationalisation de plusieurs régimes d'allocation- loyer différents, un allègement des conditions d'octroi et une simplification de la procédure, la nouvelle allocation loyer avait été lancée en octobre 2021. Selon la secrétaire d'État, un réel changement de paradigme en termes de simplification administrative a été réalisé par Bruxelles Logement. Un traitement semi-automatique des données a été mis en place. Le demandeur ne doit plus lui-même fournir tous les documents qui vont permettre à Bruxelles Logement de vérifier s'il rentre dans les conditions. Toujours d'près Nawal Ben Hamou, Bruxelles Logement a été la première administration à agir de la sorte. L'analyse des dossiers est faite au cas par cas par l'administration qui peut demander si cela s'avère nécessaire, des informations complémentaires. Un tiers des 9.000 ménages bénéficiaires sont des familles monoparentales. Les CPAS, le service logement des communes et les associations d'insertion par le logement ont aidé les familles à introduire leur dossier. L'allocation-loyer consiste en une intervention financière mensuelle dans le loyer à payer, en attendant l'attribution d'un logement social. Les 9000 ménages qui bénéficient actuellement d'une allocation touche un montant qui varie entre 120 et 173 euros auquel il convient de rajouter entre 20 et 43 EUR par enfant à charge. Mme Ben Hamou a enfin précisé que selon les prévisions, environ 3.000 ménages ayant droit à cette allocation ne l'ont pas encore réclamée malgré les efforts de communication et de simplification réalisés. Toutes les informations et conditions sont sur le site web www.logement.brussels ou par téléphone au 0800/40.400. (Belga)