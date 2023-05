A trois jours du couronnement, le gouvernement britannique se dit prêt sur la sécurité

A trois jours du couronnement de Charles III et de Camilla, le gouvernement britannique s'est employé mercredi à rassurer sur la sécurité de l'événement et s'est dit prêt à faire face aux menaces après l'arrestation d'un homme devant le palais de Buckingham.

Soixante-dix ans après Elizabeth II, le Royaume-Uni se prépare à couronner son nouveau roi. Signe que le compte à rebours a démarré: quelques uns des plus grands fans des "royals" ont commencé à s'installer sur le Mall, la longue avenue qui part de Buckingham.

Des dizaines de milliers de personnes, Britanniques et touristes, sont attendues le long du trajet qu'effectueront en carrosse Charles et Camilla entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. Environ 2.300 personnes ont été invitées à la cérémonie dont une centaine de chefs d'Etat.

Huit mois après "London Bridge", le nom de code de l'opération millimétrée des funérailles d'Elizabeth II, la police britannique déroule "Golden Orb", son dispositif pour le couronnement du roi.

La cérémonie, point d'orgue de trois jours de festivités, va donner lieu à "l'une des plus importantes opérations de sécurité" que le Royaume-Uni ait connues, a souligné mercredi le secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Tom Tugendhat.

"Nos services de renseignement et nos autres forces de sécurité sont parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à les relever, comme la police l'a fait avec brio" mardi soir, a-t-il déclaré.

- Snipers -

Mardi vers 19H00 (18H00 GMT), un homme a été arrêté devant Buckingham, après avoir jeté derrière les grilles du palais plusieurs objets, soupçonnés d'être des cartouches de fusil. Cet homme détenait aussi un couteau. Mais la police a dit ne pas gérer cette affaire pour l'instant comme un dossier de terrorisme.

Le roi ne se trouvait pas au palais à ce moment-là mais il y avait reçu plus tôt dans la journée le Premier ministre australien Anthony Albanese, pour l'un des nombreux rendez-vous diplomatiques précédant son couronnement.

Samedi, des milliers de policiers, venus de tout le pays, seront mobilisés afin de surveiller le périmètre où le public sera présent pour acclamer le cortège royal. Selon la presse locale, des snipers seront postés sur les toits, prêts à intervenir si besoin, et des policiers en civil se mêleront à la foule.

Aucun drone ou avion n'est autorisé à voler au dessus du centre de Londres samedi, à l'exception d'hélicoptères de sécurité ou de médias autorisés.

Les forces de sécurité tentent d'identifier en amont le maximum de personnes susceptibles de poser problème. En plus du risque terroriste, la police surveille de près les militants climatiques, nombreux ces derniers jours à Londres, ou anti-monarchie.

- 7.000 soldats -

Quelque 7.000 soldats prendront part à la procession entre Buckingham et l'abbaye de Westminster. Ce sera "un spectacle d'apparat glorieux", a promis Edward William Fitzalan-Howard, responsable de l'organisation du couronnement, un poste dévolu depuis des siècles au porteur du titre de duc de Norfolk.

La cérémonie religieuse --le souverain est chef de l'Eglise d'Angleterre-- durera deux heures. "Lors du couronnement, le roi jurera devant Dieu et la nation de servir notre pays en tant que chef d'État", a-t-il dit. "C'est le moment de nous rappeler la fierté que nous éprouvons à l'égard de notre grand pays et de notre Constitution non écrite qui nous a si bien servis pendant 1.000 ans".

Une fois Charles couronné, les cloches sonneront. Des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park, la Tour de Londres et d'autres endroits dans le pays.

A leur retour à Buckingham, Charles et Camilla salueront la foule depuis le balcon. Si le prince Harry, qui a quitté le pays avec fracas en 2020, sera présent à Westminster, il n'apparaîtra pas au balcon, selon des médias britanniques.

Une parade aérienne de six minutes aura lieu dans le ciel de Londres.

Le dimanche, les Britanniques sont invités à prendre part au "Big lunch", des fêtes de voisins. Et le soir, 20.000 personnes assisteront à un concert sur la pelouse donnant sur le château de Windsor, avec au programme Lionel Richie, Katy Perry, Take That notamment. Tom Cruise et Winnie l'Ourson devraient aussi faire une apparition.