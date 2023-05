Avion dérouté par le Bélarus - L'ex-journaliste dissident Protassevitch condamné à huit ans de prison au Bélarus

Le 23 mai 2021, le vol Ryanair FR4978 reliant la Grèce à la Lituanie avait été contraint d'atterrir à Minsk, le Bélarus prétextant une alerte à la bombe. Les autorités du pays dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko avaient arrêté un journaliste dissident, Roman Protassevitch, et sa compagne Sofia Sapega qui se trouvaient à bord. M. Protassevitch avait été assigné à résidence dans l'attente de son procès. Fin juin, la jeune Russe Sofia Sapega avait demandé à être graciée par le président Alexandre Loukachenko après avoir été condamnée à six ans de prison par un tribunal local pour "incitation à la haine sociale" et "collecte illégale de données personnelles". (Belga)