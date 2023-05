BNXT League - Limburg United bat Charleroi et Malines domine Louvain en ouverture des playoffs belges

A Hasselt, les Limbourgeois ont pu compter sur les 23 points de Jonas Delalieux, épaulé par Alex Stein (15 points), Clifford Hammonds (12) et Myles Cale (10), pour prendre la mesure des Spirou, emmenés par JJ Jackson (20 points). A Malines, ce sont Richmond Aririguzoh (22 points) et Wen Mukubu (14 points) qui se sont chargé d'alimenter le marquoir. Les quarts de finale se jouent au meilleur des trois matchs. Charleroi recevra Limburg vendredi dans le match N.2 d'un duel dont le vainqueur affrontera Anvers en demi-finales. C'est aussi vendredi que Louvain accueillera Malines, avec pour enjeu une demi-finale face à Ostende. Anvers et Ostende sont directement qualifiés pour les demi-finales car ce sont les deux meilleures formations belges de l'Elite Gold lors de la phase classique. Les demi-finales sont jouées au meilleur des cinq matchs. Les playoffs transfrontaliers, qui avaient débuté mardi par la victoire de Mons à Den Helder (82-98), se poursuivaient aussi mercredi. Alost s'est incliné 94-87 à Amsterdam, le Brussels s'est imposé 75-77 sur le terrain de Feyenoord et Liège est allé gagner 69-80 dans les installations de BA Limburg. Ces playoffs transfrontaliers opposent les équipes non-qualifiées pour les playoffs nationaux. Elles seront rejointes au fur et à mesure par les équipes éliminées dans les playoffs nationaux. Les deux champions nationaux feront eux leur entrée en demi-finale. Les playoffs transfrontaliers se disputent en aller-retour à l'exception de la finale en best-of-3. Les matchs retour auront lieu vendredi. (Belga)