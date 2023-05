Conflit israélo-palestinien - Cessez-le-feu à Gaza entre Israël et des groupes armés palestiniens après de nombreux tirs

Médiateurs lors de confrontations passées, l'Égypte, le Qatar et l'Onu sont intervenus pour établir un retour au calme, à partir de 04h00 (03h00 heure belge), ont déclaré des sources au sein de l'organisation nationaliste, mais aussi du Hamas au pouvoir à Gaza, à l'AFP. Israël n'a toutefois pas encore officiellement confirmé cette trêve. Son armée a néanmoins indiqué un "retour complet à la normale" dans la bande de Gaza, après plusieurs frappes menées dans la nuit et visant des infrastructures du mouvement Hamas, qu'elle tient pour responsable de toutes "les activités terroristes" conduites dans le territoire sous son contrôle depuis 2007. "Ce cycle de confrontation est terminé mais la marche de la résistance continue et ne s'arrêtera pas", a indiqué Tariq Salmi, porte-parole du Djihad islamique, dans un communiqué. "Nous soulignons, comme nous l'avons dit à tous les médiateurs qui sont intervenus, la nécessité de remettre le corps du martyr Khader Adnane à sa famille", a déclaré mercredi le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans un communiqué. Emprisonné à de nombreuses reprises par Israël et devenu un symbole pour les Palestiniens, l'homme de 45 ans était en grève de la faim depuis le 5 février pour protester contre sa détention par Israël. Selon l'administration israélienne, le quadragénaire originaire de Cisjordanie occupée a été "retrouvé inconscient dans sa cellule" puis hospitalisé. (Belga)