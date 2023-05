Coup de filet européen visant la 'Ndrangheta - Trois suspects interpellés en Belgique seront remis à l'Italie

Les opérations se sont déroulées dans neuf pays. Elles ont impliqué 150 officiers en Belgique, plus de 1.000 en Allemagne et plus de 1.400 policiers et militaires en Italie. Selon les organisations européennes Europol et Eurojust, 132 interpellations ont eu lieu. Le parquet fédéral et le parquet du Limbourg ont indiqué mercredi que 13 personnes avaient été interpellées en Belgique. Des sources judiciaires ont confirmé que l'un de ces suspects est Lucio Aquino, un membre d'une famille limbourgeoise qui a déjà eu plusieurs fois affaire à la justice pour des délits liés à la drogue. Trois des suspects interpellés seront remis à l'Italie. Pour les autres suspects, le parquet fédéral n'a encore donné aucune information. La 'Ndrangheta, dont les racines sont ancrées en Calabre, dans le sud de l'Italie, constitue l'une des plus puissantes organisations criminelles d'Europe. (Belga)