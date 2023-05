Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine "n'a rien à voir" avec l'attaque aux drones sur le Kremlin, dit la présidence -2

"Bien sûr, l'Ukraine n'a rien à voir avec les attaques de drones contre le Kremlin", a déclaré Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de Volodymyr Zelensky, dans un message transmis à des journalistes. Plus tôt mercredi, la Russie avait affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours du grand défilé militaire du 9 mai. "De tels propos mis en scène par la Russie doivent uniquement être considérés comme une tentative de préparer un contexte" pouvant servir de prétexte "dans l'optique d'une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine", a encore dit Mykhaïlo Podoliak. Pour lui, une telle attaque, si elle était effectuée par Kiev - ce qui constituerait une première depuis le début de l'invasion russe en février 2022 -, "ne résoudrait aucun problème militaire", quand Moscou contrôle toujours près de 20% du territoire ukrainien. "Au contraire, cela inciterait la Russie à des actions encore plus radicales contre notre population civile", a-t-il fait valoir mercredi. Selon ce conseiller de Volydymyr Zelensky, Moscou "a extrêmement peur du début des offensives de l'Ukraine le long de la ligne de front et essaie de quelque manière que ce soit de prendre l'initiative, de détourner l'attention". Depuis plusieurs mois, l'Ukraine affirme vouloir mener une offensive d'ampleur pour reprendre les zones occupées par la Russie dans le sud et l'est de son territoire. Ces derniers jours, Kiev a dit que les préparatifs en vue d'un tel assaut, attendu au printemps par les analystes, "touchaient à leur fin". (Belga)