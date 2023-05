Invasion de l'Ukraine - Un média finlandais utilise un jeu en ligne pour contourner la censure russe sur l'Ukraine

"Alors que Helsingin Sanomat et les médias indépendants étrangers sont bloqués en Russie, les jeux en ligne ne sont pour l'instant pas interdits", a déclaré à l'AFP Antero Mukka, rédacteur en chef du journal. Helsingin Sanomat a utilisé le jeu de tir en ligne Counter-Strike, qui compte quelque quatre millions de joueurs en Russie. Si la plupart des parties se déroulent sur des niveaux et des cartes officielles publiés par l'éditeur Valve, les joueurs peuvent créer des cartes personnalisées que tout le monde peut télécharger et utiliser. "Nous avons donc construit une ville slave, appelée Voyna, ce qui signifie guerre en russe", a expliqué M. Mukka. Dans le sous-sol de l'un des immeubles de la ville, les techniciens d'Helsingin Sanomat ont caché une pièce où les joueurs peuvent trouver des reportages en russe réalisés par les correspondants de guerre du journal en Ukraine. Les murs de la salle numérique sont couverts d'articles et de photos relatant des événements tels que les massacres dans les villes ukrainiennes de Boutcha et d'Irpin. Sur l'un des murs, les joueurs peuvent trouver une carte d'Ukraine où sont signalées les attaques contre la population civile, tandis qu'un enregistrement en russe lit des articles du Helsingin Sanomat. Il s'agit "d'informations qui ne sont pas disponibles dans les organes de propagande de l'État russe", a ajouté M. Mukka. Depuis sa publication lundi, la carte a déjà été téléchargée plus de deux mille fois. "Cela montre que toute tentative pour empêcher la circulation de l'information et pour tromper le public est vouée à l'échec dans notre monde moderne", M. Mukka (Belga)